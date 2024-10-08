パレスチナ自治区のガザ地区で戦闘が始まってから一年、広島からも抗議の声があがっています。■抗議「ジェノサイドやめろ～！ジェノサイドやめろ～！」広島市の原爆ドーム前には市民団体のメンバーらが集まり、戦闘をやめるよう呼びかけました。パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘が始まって一年。ガザ地区の保健当局はこれまでに4万人以上が死亡したとしています。参加者たちは、祭壇を設け、犠牲者に花