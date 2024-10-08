お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二（41）がもはや引退待ったなしの状況だ。【もっと読む】ジャンポケ斉藤は芸能界追放へ！抑えられなかった“異常な性衝動”…不同意性交で吉本が契約解除10月7日朝、各メディアは本人が20代女性に対する不同意性交と不同意わいせつの容疑で書類送検されたと一斉に報道。午後には所属先の吉本興業が契約解除に踏み切ったと発表するなど芸能人生命はもはや風前の灯火。X（旧ツイッタ
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