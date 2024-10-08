国慶節に伴う大型連休の初日、北京首都国際空港で搭乗手続きをする旅行客ら＝1日（共同）【北京共同】中国オンライン旅行大手、携程集団（トリップドットコム・グループ）は7日、国慶節（建国記念日）に伴う大型連休（1〜7日）の海外旅行商品の1日平均販売件数が過去最高になったと発表した。新型コロナウイルス流行前の2019年を上回った。日本の人気が最も高かった。国際線の便数が回復して航空券の価格が下がったことなどが