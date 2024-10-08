8月実質賃金-0.6%、3カ月ぶりにマイナスに転じる 実質賃金（8月）08:30 結果-0.6% 予想-0.5%前回0.3%（0.4%から修正）（前年比） 現金給与総額（8月）08:30 結果3.0% 予想2.9%前回3.4%（3.6%から修正）（前年比） 所定内給与（8月）08:30 結果2.9% 予想3.0%前回3.0%（前年比） 8月の実質賃金は-0.6%と3カ月ぶりにマイナスとなった。現金給与総額のプラス縮小が影響した。