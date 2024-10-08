東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.53高値8.55安値8.48 8.63ハイブレイク 8.59抵抗2 8.56抵抗1 8.52ピボット 8.49支持1 8.45支持2 8.42ローブレイク シンガポールドル円 終値113.63高値114.28安値113.45 114.95ハイブレイク 114.62抵抗2 114.12抵抗1 113.79ピボット 113.29支持1 112.96支持2 112.46ローブレイ