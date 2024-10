少女時代・スヨンの近況SHOTが話題だ。【写真】スヨン、“胸元ざっくり”ドレス姿スヨンは10月7日、自身のインスタグラムを更新。「‘Unstoppable’ is dropping soon, I can’t wait for you all to hear it まもなく来ますよ」とキャプションに綴り、10月30日の日本デビューに向け、準備するスヨンの姿を収めた写真を投稿した。写真には、白いタンクトップにパーカーとジーンズを合わせ、録音室の椅子に座るスヨンが。ラフなスタ