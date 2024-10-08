【日本】 国際収支（8月）08:50 予想30000.0億円前回31930.0億円（経常収支) 予想24250.0億円前回28029.0億円（経常収支・季調済) 予想-5324.0億円前回-4827.0億円（貿易収支) 【ユーロ圏】 ドイツ鉱工業生産指数（8月）15:00 予想0.7%前回-2.4%（前月比) 予想-3.8%前回-5.3%（前年比) 【カナダ】 国際商品貿易（8月）21:30 予想0.6億カナダドル前回6.8億カナダドル（国