DCスタジオがアニメ映画『ダイナミック・デュオ』を製作することを発表した。バットマンの相棒、ロビンとなるディック・グレイソンとジェイソン・トッドを描く新作アニメ映画は、新アニメスタジオ、スウェイボックスによって制作される。 【写真】映画『ザ・バットマン2』は25年に撮影が開始される アーサー・ミンツが監督、マシュー・オルドリッチが脚本を担当、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』の監督で