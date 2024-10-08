西武鉄道とネクイノは、所沢駅と池袋駅で生理用ナプキン無料提供サービス「トレルナ」を9月20日から順次設置する。スマートフォンアプリ「toreluna」を無料ダウンロードし、個室内に設置するディスペンサーの右下に表示しているQRコードをかざす事で、生理用ナプキンを1枚提供するサービス。設置個所は、所沢駅が中央改札・南改札内女性用トイレ2か所・16個室、池袋駅が地下女性用トイレ1か所・10個室。ナプキンを1枚受け取ると2時