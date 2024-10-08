CS突破を合言葉に猛虎の“ドラ1”クリーンアップが状態を上げた。実戦形式のシート打撃で森下、大山、佐藤輝が岡田監督も見守る前でそれぞれ安打を放ち、12日のファーストSへの手応えを確かめた。村上から5球ファウルで粘った後に左前打した森下は「初戦が大事。一試合一試合全力でやるだけなんで。やるべきことをしっかりやって、それに向けて準備するだけ」と表情を引き締めた。昨年の日本シリーズでは打点王＆新人最多記録