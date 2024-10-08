【モデルプレス＝2024/10/08】Hey! Say! JUMPの薮宏太、Aぇ! groupの草間リチャード敬太が6日、都内で開催されたミュージカル『tick, tick...BOOM！』囲み取材に出席。草間が新ヘアを披露した。【写真】草間リチャード敬太、雰囲気ガラリの新ヘア◆草間リチャード敬太、久々の短髪に「一世一代のカット」本作は、日本でも人気のミュージカル『RENT』を生み出し、開幕日寸前に急逝した伝説的ミュージカル作家ジョナサン・ラーソン（
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