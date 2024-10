ENHYPENが10月5日および6日、京畿道高陽市 高陽総合運動場メインスタジアムで、3回目のワールドツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN GOYANG>(以下<WALK THE LINE>)を開催。韓国国内初のスタジアム公演で、JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIが圧倒的なパフォーマンスを披露し、ワールドツアーの序幕を華麗に開いた。◆ ENHYPEN 画像同公演は現地を訪れた観客のほか、82ヵ国/地域のENGENE(ファ