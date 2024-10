ジャンルを超え世界規模での活躍を続けるピアニスト、小曽根真率いる「小曽根真 No Name Horses」が、5年ぶりとなるオリジナル・アルバム『Day 1』を2024年11月20日(水)にリリースする。 「No Name Horses」は、小曽根の呼びかけで2005年に結成された総勢15名のビッグ・バンド。エリック・ミヤシロ、中川英二郎をはじめ、メンバーはいずれも自身のバンドでリーダーも務め、あらゆるシーンで活躍