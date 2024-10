カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美(33)が7日までに自身のインスタグラムを更新。さすがのジャンプ力を披露した。吉田は「Okay! let’s move on to the next stage」とつづり、自身がジャンプしているボードの前で、同じようにジャンプして見せた。カーリングのグランドスラムの公式インスタグラムで披露された“元映像”はユニホームにスニーカー姿だったが、“再現”したのはヒールの靴