¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤ÎÄï¤ÇÇìÉã¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¶ª¤«¤é±Ñ¹ñ¥ª¥ë¥½¡¼¥×¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬±Ñ¹ñË¬Ìä¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ºÊ´Ö¤Ë?µµÎö?¤¬Áö¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£·Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£²¦¼¼¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éºÊ¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤È±Ñ¹ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤Ç¤Î²ÈÂ²¤Î¡Ê·ÙÈ÷¾å¤Î