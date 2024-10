UN1CON 10月19日デビューの5人組ガールズグループUN1CONが、デビュー翌日の10月20日に渋谷109開催の音楽イベント『SHIBUYA109 L□VE MUSIC FES ~Dress up for art and music~』(□は白抜きハートマーク)へ出演することが決定した。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演し大きな注目を集めた荒牧深愛(JOA/ジョア)をはじめ、AKARI(アカリ)、KOKORO(ココロ)、NARAE(ナレ)、MANAMI(マナミ)の5名からなる