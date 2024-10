楽天と電通は10月7日、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」において、没入体験が楽しめるデジタル商店街「おうちで商店街 Powered by Rakuten」を「デジタルの日」である同日に公開したことを発表した。「おうちで商店街 Powered by Rakuten」イメージ ○「おうちで商店街 Powered by Rakuten」の概要同特設サイトは、地域経済の活性化を目的として、楽天と電通が共同で開発したもの。全国の楽天市場出店店舗30店舗が