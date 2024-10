DXTEENが10月3日LINE CUBE SHIBUYA、10月6日なんばHatchにて、『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ENCORE SHOW ―THE QUEST ▶︎▶︎ REPLAY―』を開催した。本記事では、10月3日LINE CUBE SHIBUYA公演のオフィシャルレポートをお届けする。 デビューから1周年を迎え、6月に初のワンマンライブツアー『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ~START OF THE QUEST~