by Tim Bartel看板タイトル「アサシン クリード」シリーズの続編の炎上や発売延期などで株価の低迷に苦しむフランスの大手ゲーム会社・Ubisoftの創業者一族が、中国のIT大手であるTencentと、Ubisoftの買収を見据えた協議を進めていることが報じられました。これにより、直近1年で市場価値が半減していたUbisoftの株価が一時33%上昇しました。Tencent, Guillemot Family Are Said to Consider Buyout of Ubisoft - Bloomberghttps