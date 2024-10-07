◆関西学生秋季リーグ戦第５節３回戦立命大３―２近大（７日・ほっともっとフィールド神戸）立命大が近大との３回戦を制し、勝ち点を挙げた。２回、先頭のプロ注目４番・竹内翔汰中堅手（４年＝創志学園）が中前打を放つと、無死一、二塁から６番・浅野彰久一塁手（４年＝立命館宇治）の中前適時打で生還。プロ志望届を提出し、今月２４日のドラフト会議で指名候補に挙がる左打者が、先取点の流れを呼び込んだ。１死二、三