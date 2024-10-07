◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦パドレス10ー2ドジャース（2024年10月6日ロサンゼルス）ドジャースとパドレスのナ・リーグ地区シリーズは6日（日本時間7日）、ドジャースタジアムで第2戦が行われ、パドレスが6本塁打で圧倒し大勝。対戦成績を1勝1敗に戻した。試合後、メジャーリーグ専門チャンネル「MLBネットワーク」の公式Xが更新され、パドレスのジュリクソン・プロファー外野手（31）のインタビュー動画が投稿された。