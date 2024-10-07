「perfctl」と呼ばれるLinux向けマルウェアが3年以上前から活動していたことが明らかになりました。perfctlはCPUを100％使って仮想通貨「Monero」をマイニングするマルウェアで、数百万台のサーバーが標的となり数千台のサーバーが実際に被害を受けたと推測されています。perfctl: A Stealthy Malware Targeting Millions of Linux Servershttps://www.aquasec.com/blog/perfctl-a-stealthy-malware-targeting-millions-of-linux-s