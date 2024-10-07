■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/3、NYダウ▲184ドル安、42,011ドル2）10/4、NYダウ＋341ドル高、42,352ドル【前回は】相場展望10月3日号日本株: 石破政権は短命？挙党体制組まず、石破発言はブレまくり●2．米国株：雇用統計の強さでインフレ再点火の可能性強まる、株価にはマイナス1）9月の利下げ▲0.50％はインフレ再点火を起こし、間違いだった可能性高い・その要因は、9月雇用統計の数値が市場予想