「Celest Wyvern Qing TypeC with Boom MIC」 リアルアシストは、Kineraブランドより、マイク脱着式のゲーミングイヤフォンとして、3.5mm接続の「Celest Wyvern Black Pro with Boom MIC」と、USB-C接続の「Celest Wyvern Qing TypeC with Boom MIC」の2機種を10月5日に発売した。価格は3.5mm接続モデルが5,600円、USB-C接続モデルが5,950円。 どちらも、通常のインイヤーモニター(IEM)用リケーブ