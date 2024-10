中国の南京林業大学情報科学技術学院の教授であるデミン・ガオ氏を筆頭とする研究チームが、既存のWi-FiとLong Range(LoRa)ネットワークプロトコルを組み合わせて「WiLo」と呼ばれる新たな長距離通信技術を開発したと発表しました。WiLo: Long-Range Cross-Technology Communication from Wi-Fi to LoRa | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplorehttps://ieeexplore.ieee.org/document/10680638Wi-Fi Goes Long Range (LoRa)