【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■7th Mini Album『The Star Chapter: SANCTUARY』は11月4日発売 TOMORROW X TOGETHERが、7日0時、Weverseを通じて7th Mini Album『The Star Chapter: SANCTUARY』を11月4日18時に発売することを発表した。 4月に発売した6th Mini Album『minisode3: TOMORROW』以来、約7ヵ月ぶりのカムバックになる。 『The Star Chapter: SANCTUARY』は、「The Dream Chapter」「The Chaos Chapter」「