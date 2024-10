2024年10月4日、 Metaが動画生成AI「Movie Gen」を発表しました。Movie Genは「テキストから動画生成」「画像で登場人物を指定してテキストから動画生成」「既存の動画の編集」「動画にBGMや効果音を付与」という操作が可能で、競合する動画生成AIと比べて高品質な動画を生成可能とのことです。Meta Movie Genhttps://ai.meta.com/research/movie-gen/How Meta Movie Gen could usher in a new AI-enabled era for content creator