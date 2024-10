Google検索では、入力したワードに適したウェブサイトがずらりと表示されますが、時には正当なブランドに見せかけた偽サイトが表示されてしまうこともあります。こうした事態を防ぐため、Googleが「本物の企業であることを保証する青色チェックマーク」をGoogle検索結果に付与する機能をテスト中だと報じられました。Google is testing verified checkmarks in search - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/4/24261877/goo