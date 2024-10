2024年5月にAndroidへの導入が告知されていた複数の盗難防止機能が、いよいよ正式に配信され始めていることがわかりました。これにより「ひったくり行為」を検知して自動でスマートフォンをロックするなどの機能が使えるようになります。Google’s theft protection features have started showing up for some Android usershttps://www.engadget.com/mobile/smartphones/googles-theft-protection-features-have-started-showing