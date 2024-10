芹澤優の、10月6日(日)より放送が開始されるTVアニメ『MFゴースト』2nd Seasonのオープニング・テーマ「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」のMVが解禁された。 「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」は、芹澤とMOTSUが持つそれぞれの個性をフルスロットルでぶつけ合うデッドヒート感のある楽曲構成となっている。 芹澤優 MOTSU さらに、本日より本楽曲の配信がスタート。TVアニメ『MFゴース