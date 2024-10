King & Prince 「染み」 Behind the scenes Teaserサムネイル 今年6周年を迎えたKing & Princeの6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』収録の永瀬廉ソロ曲「染み」が、なにわ男子の西畑大吾とAぇ! group正門良規とのコラボ楽曲であることが発表された。【動画】King & Prince 「染み」 Behind the scenes Teaser今作は永瀬廉のオファーにより、関西の同期である西畑大吾(なにわ男子)、正門良規(Aぇ!