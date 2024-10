[caption id="attachment_1218570" align="aligncenter" width="600"] 左から:野口哲哉氏『RING AND MAN』2024年、中村萌氏『sprouts of spring』2022年、ヒグチユウコ氏『はる』2022年、水野里奈氏『暖かな晴天の日』2022年(すべて部分)[/caption]東京・中央区銀座にある「ポーラ ミュージアム アネックス」は、11月8日(金)〜12月1日(日)の期間、能登半島地震への支援を目的にしたチャリティオークション「Place in my heart」展