シンガー・ソングライター長渕剛(68)が6日までにインスタグラムを更新。ユーチューブのチャンネル登録者数が10万人を突破したことを報告、感謝をつづった。長渕は「長渕剛youtube now now now 10万人突破」と、自身のユーチューブ「長渕剛のyoutube now now now!」のチャンネル登録者数が10万人を突破したことを報告、笑顔でVサインをするシングルショットを披露した。そして「みんな見てくれてありがとう!もっともっとおもし