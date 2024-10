BLACKPINKのジェニーが、感覚的なムードを漂わせた。最近、ジェニーは公式SNSを通じて、ニューシングル「Mantra」のコンセプトフォトを公開した。写真の中で彼女は、様々なコンセプトを唯一無二の世界観で表現し、圧倒的なオーラを放った。写真の中にはそれぞれ「This is that pretty girl mantra」「Check you like commas」「She's that stunna」というフレーズが記されており、新曲への期待を高めている。ジェニーは昨年発売し