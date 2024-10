◆MLB地区シリーズ第1戦ドジャース―パドレス(5日・ドジャースタジアム)ドジャースのポストシーズン?開幕?に向けて、奥様会も全力応援モードのようだ。ドジャースの選手たちの妻や家族、パートナーらが集う?奥様会?「ladodgerwives」がインスタグラムを更新。初戦の試合前に集合写真を投稿し「GAME 1, LETS BE LOUD FOR THE BOYS IN BLUE!!! (初戦、青い服の男たちへ声援送りましょう!」とメッセージを送った。集合写