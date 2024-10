汐れいらが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場した。 (関連:汐れいら、みゆなとSPRINGMANを迎えた自主企画ライブ“最高な日”を届けた東京公演レポ) 動画内では「センチメンタル・キス」をパフォーマンス。恋愛関係にあった2人の終わりを、煙草やドラマに置き換えて間接的に表現した本楽曲の、生々しくもドラマチックな歌詞にも注目とのこと。 なお、汐