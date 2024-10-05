¥É¥é¥Þ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬5Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¼ñÎ¤¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢YOU¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢²»·î·Ë¡¢ÃæÀîÍã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡È¾ï¼±¡É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¡È´¶¾ð¤òÇÓ½ü¡É¤·¤ÆÁê¼ê¤È¸þ¤­¹ç¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÊÛ¸î»Î¡¦¿ÀÇÈÎ¼»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËË¡ÄîÆ®Áè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¡£NHKÄ«¥É¥é¤Î¼ç±é°Ê¹ß¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ñÎ¤¤Ï¡¢¿´¶­¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥ì