福山雅治が9月26日・28日・29日の3日間、日本武道館にて約半年に及ぶ全国ツアー<NISSAY Presents WE'RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.>のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆福山雅治 画像4月27日、静岡エコパアリーナで初日を迎え、約30万人を動員した「WE’RE BROS. TOUR 2024」が、約半年の旅を終えて、その終着点である日本武道館に辿り着いた。場内暗転すると