■「Thank you for the 2 days in Miyagi!」(Number_i) 【写真】伊達政宗の兜をつけたNumber_i『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』宮城公演オフショット Number_i公式Instagramにて、『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』宮城公演のオフショットが公開された。 Number_iは、10月3日、4日宮城セキスイハイムスーパーアリーナにてコンサートを行い、Instagramには 「Thank you for the 2 days in Miyagi!」