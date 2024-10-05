大阪芸術大学スカイキャンパス（大阪市阿倍野区、あべのハルカス24階）に10月2日、堂本剛さんが映画「まる」の大阪キャンペーンで訪れた。 大阪キャンペーンでは、大阪芸術大学の美術学科の学生たちと「巨大“まる”アート」をスカイキャンパスで制作、お披露目するイベントが実施された。美術学科の森井宏青特任准教授の先導のもと、学生たちが映画から着想を得たアートを高さ2メートル、長さ6