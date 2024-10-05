QTnetは、公共機関専用の新サービス「QTnet公共安全モバイルサービス」を発表した。3日より受付が開始されている。 災害発生時の通信を確保する為のサービス「QTnet公共安全モバイルサービス」 「QTnet公共安全モバイルサービス」は、災害発生時を想定したサービス。警察、消防、自治体といった公共機関のほか、電力・水道・ガス・金融などライフラインや公共サービスを提供