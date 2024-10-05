◆秋季大阪府大会▽準々決勝大阪桐蔭ー関大第一（５日・大阪シティ信用金庫スタジアム）秋季大阪府大会は準々決勝が行われる。秋５連覇中の大阪桐蔭は、関大第一と対戦。先発は５回戦（９月２９日・八尾戦）に続き、背番号１の最速１５１キロ右腕・森陽樹（２年）が務める。関大第一の先発は、奥田大輝（２年）。スタメンは以下の通り。【関大第一】（先攻）１（右）橘田隼２（二）吉川颯太３（中）西竜作４（三）松本颯人