ドジャースの山本由伸投手（２６）が４日（日本時間５日）、翌５日（同６日）に控えたポストシーズン初戦となる地区シリーズ（３戦先勝）第１戦の本拠地・パドレス戦への先発へ向けて、ドジャースタジアム内で会見を行った。登板前日となった山本。２戦目予定から１戦目への変更は「昨日の練習前に監督と話をして、伝えられました」。ＷＢＣなどビッグゲームの経験豊富だが「とにかく勝つことに集中して、明日の試合に向けて、