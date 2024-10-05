気象庁によると、5日午前8時58分ごろ、熊本県で震度3の地震があった。震源地は同県熊本地方の北緯32.7度、東経130.6度で震源の深さは10km、地震の規模はマグニチュード3.4。震度3の地域は熊本市西区、宇土市、宇城市。