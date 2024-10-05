■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (100000018) 日経平均 東証その他 (6469) 放電精密 東証スタンダード (2156) セーラー広告 東証スタンダード (6963) ローム 東証プライム (6525) コクサイエレ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1309) 野村上証５０ 東証ETF (2628) ｉＦＥ科創板