気象庁5日午前8時58分ごろ、熊本県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード3.4と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝熊本、宇土浦田、宇城不知火（熊本）▽震度2＝玉名天水、菊池旭志、美里永富、嘉島（熊本）▽震度1＝島原有明（長崎）八代、上天草、芦北（熊本）西都上の宮（宮崎）など