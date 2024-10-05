水連トップの発言に驚いた向きも少なくないだろう。【もっと読む】日本の「お家芸」はなぜ大惨敗だったのか。その「意外な理由」とは？？？去る2日、日本水泳連盟の鈴木大地会長（57）がバラエティー番組の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に、日本バレーボール協会の川合俊一会長と生出演。会長職の仕事について、「みんなやりたがらないんですよね。言っていいのかなあ、罰ゲームみたいなもんなんで」と発言。MCのハライチ・澤