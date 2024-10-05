ブルボンは、ひとくちサイズで手軽に楽しめる“ひとくちルマンド”シリーズに、クリーミーな甘さといちごの酸味が広がる「ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味」を期間限定で2024年10月8日(火)に発売します。 ブルボン「ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味」  商品名：ひとくちルマンドクリスプいちごタルト味内容量：47g発売日：2024年10月8日(火)全国発売販売チ