●橋本環奈の演技を称賛「米田結がもうそこにいた」女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)が9月30日にスタートした。平成時代のギャルが栄養士となって人の心と未来をつなげていく物語で主人公・米田結を演じている橋本の起用理由や魅力について制作統括の宇佐川隆史氏に聞いた。連続テレビ小説『おむすび』主人公・米田結役の橋本環奈連続テレビ小説(
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 無修正動画で逮捕 ほぼ無一文に
- 2. 投稿物議のアサヒ 元ネタ認める
- 3. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
- 4. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
- 5. 首相は操り人形? 影の実力者の名
- 6. フワに学べ ゆうちゃみ態度波紋
- 7. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
- 8. ひでーよ 任天堂施設で購入制限
- 9. ひろゆき氏と一触即発 現場凍る
- 10. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
- 1. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
- 2. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
- 3. 妊活乗り気だった妻 衝撃の告白
- 4. 首切断 母の兄が見た一家の様子
- 5. 従業員が商品投げる動画 SNS賛否
- 6. 若者に増?「スマホ老眼」の怖さ
- 7. 石破氏の服装「修正写真」が話題
- 8. 目的は? 多発するディズニー代行
- 9. 女児うつぶせ死 保育側おかしい
- 10. 日本で唯一「龍の子孫」いる場所
- 1. 小学生の一言で公園新ルール試行
- 2. アルツハイマー 新治療薬の効果
- 3. がん除去のため開胸も…手術中止
- 4. 歌舞伎町 立ちんぼエリア拡大か
- 5. アコム新CM物議「美談にするな」
- 6. れいわ・大石氏 懲罰動議可決へ
- 7. 北区の公園で爆発「ものが散乱」
- 8. 石破氏演説も嘘つきー! 国会騒然
- 9. 新幹線 親子から「席譲って」
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. 「最大規模」の太陽フレアが発生
- 2. 生徒が車贈呈 米清掃員が号泣
- 3. 「日本はアナログ」韓国人が吐露
- 4. 仏俳優ミシェル・ブランさん死去
- 5. 正恩氏「主権侵害なら韓国に核」
- 6. 2014年にISが誘拐した女性を救出
- 7. アナコンダの頭噛みつき難逃れる
- 8. 新紙幣のマナー議論 韓国も注目
- 9. 95年の米6歳誘拐事件 容疑者特定
- 10. 肌が…日焼け用ベッド中毒 英
- 1. シャープ Xの「中の人」が退職
- 2. 一生モノと…タワマン住民が悲鳴
- 3. 高齢者780万人 緑色の封筒で救済
- 4. 訪日客「最高級の和牛」に夢中?
- 5. 動悸する…電話恐怖症の若手急増
- 6. 過疎地に出店 ローソンの狙い
- 7. ニトリの店舗1階 実はすごい役割
- 8. 石破政権 値上がり確信の投資先
- 9. 楽天で10万ポイント? 一挙公開
- 10. ヨーカ堂経営不振 早期売却検討
- 1. 「Galaxy突然どうした」不満の声
- 2. iPhone機能 留守電の文字起こし
- 3. シャープ 高級空気清浄機を発表
- 4. 今週末またオーロラが？ 大規模な太陽…
- 5. Windows 11 24H2で巨大ファイルのコピ…
- 6. MSIのビジネス向け最高峰ノートPC「Sum…
- 7. Intelは第13・14世代CPUで発生するクラ…
- 8. Googleマップでステマしている可能性の…
- 9. 耳をふさがないオープンイヤー型イヤホ…
- 10. 女性の写真を裸に 恐怖のアプリ
- 1. 大谷50号競売 裁判次第で中止も?
- 2. 大谷への贈り物禁止 担当者悲鳴
- 3. 菊池雄星の再契約 可能性は低い?
- 4. 女優が福原愛さんの元夫と結婚か
- 5. 大谷50号ボール 入札額2.7億円に
- 6. シューマッハ氏 サプライズ登場?
- 7. 吉田正尚にまたトレード話が浮上
- 8. 川合氏 眞鍋氏&疑惑女性と会食か
- 9. 窮地「代打オレ」佐々木監督復活
- 10. マ軍 球団スタッフ70人超を解雇?
- 1. 投稿物議のアサヒ 元ネタ認める
- 2. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
- 3. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
- 4. 首相は操り人形? 影の実力者の名
- 5. フワに学べ ゆうちゃみ態度波紋
- 6. ひでーよ 任天堂施設で購入制限
- 7. ひろゆき氏と一触即発 現場凍る
- 8. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
- 9. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
- 10. 想定外の証拠? 松本と同格の大物
- 1. 結婚3カ月 笑顔で「離婚しよう」
- 2. 女子高生と教師 禁断不倫の結末
- 3. いじめっ子 同窓会で無知さらす
- 4. お風呂の排水口に妻以外の髪の毛
- 5. 実は東大出身 驚いた有名人3人
- 6. 高年収男性と結婚 想定外の生活
- 7. これ100円は奇跡 セリアで大興奮
- 8. ご飯デートで幻滅した男性の言動
- 9. 「稼働率の高いスカート」選び方
- 10. 絶対食べたい…ミスドの新作4品