●橋本環奈の演技を称賛「米田結がもうそこにいた」女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)が9月30日にスタートした。平成時代のギャルが栄養士となって人の心と未来をつなげていく物語で主人公・米田結を演じている橋本の起用理由や魅力について制作統括の宇佐川隆史氏に聞いた。連続テレビ小説『おむすび』主人公・米田結役の橋本環奈連続テレビ小説(