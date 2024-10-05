ＩＭＭ通貨先物１０月１日主要国通貨円の買い越し減少 円56772枚の買い越し 9239枚の買い越し減 ユーロ55327枚の買い越し 16371枚の買い越し減 ポンド93765枚の買い越し 6773枚の買い越し増 スイスフラン22854枚の売り越し 3564枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数154枚の買い越し 805枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ１０月１日主要国通貨円が買い越しに転じる 円1643枚の買い越し 6572枚増加し